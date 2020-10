Usa: nuovo maxi-piano di aiuti, Pelosi pessimista su accordo con Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, è molto pessimista sulle possibilità di concludere un accordo per un nuovo pacchetto economico per il coronavirus con la Casa Bianca. Lo riporta il sito "Politico". Pelosi ha messo seriamente in dubbio la probabilità di un accordo durante una telefonata privata con i democratici alla Camera, sottolineando più volte che i repubblicani non "condividono i nostri valori" sulla necessità di fornire miliardi di dollari in aiuti sanitari ed economici agli statunitensi colpiti dalla pandemia. La democratica californiana ha anche delineato diverse aree chiave in cui democratici e repubblicani sono rimasti lontani, tra cui un credito d'imposta per i bambini, dove ha detto che il segretario del Tesoro Steven Mnuchin ha rifiutato di approvare anche "un solo dollaro" in nuove spese, mentre i democratici hanno auspicato decine di miliardi di dollari per l'iniziativa. I due partiti si sono anche trovati in disaccordo su ulteriori aiuti per i governi statali e locali - una spinta democratica - e le richieste repubblicane di tutela della responsabilità civile per le imprese e le scuole.(Nys)