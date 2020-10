Giappone: premier Suga non convocherà elezioni anticipate quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, eletto il mese scorso dopo le dimissioni del predecessore Shinzo Abe, non intenderebbe sciogliere le Camere e indire nuove elezioni prima del prossimo anno. Lo hanno riferito fonti governative citate dalla stampa giapponese ieri, primo ottobre. Secondo le fonti, Suga ritiene che la momento il paese debba concentrarsi nel contrasto alla pandemia di coronavirus. Suga si sarebbe risolto a rinviare l’appuntamento con le urne anche sulla base dei sondaggi di opinione pubblicati dopo la sua elezione a premier, che attribuiscono al capo del governo e al suo esecutivo un vasto consenso tra gli elettori. La stampa giapponese ricorda infine che Suga sarà impegnato per il resto del 2020 con appuntamenti internazionali come il G20, la stesura del bilancio per il prossimo anno fiscale e i preparativi per le cerimonie rinviate dalla famiglia imperiale, inclusa quella che segnerà formalmente l’ascesa del principe della Corona Fumihito a primo sulla linea di successione al Trono di Crisantemo (Git)