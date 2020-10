Giappone: disoccupazione in aumento al 3 per cento nel mese di agosto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha dichiarato questo mese che la banca centrale è pronta ad estendere i termini dei programmi per l’agevolazione del credito alle aziende colpite dalla pandemia di coronavirus, che dovrebbero scadere alla fine del 2020. Kuroda ha dichiarato che la decisione deriva dallo stato di protratta incertezza economica causata dalla crisi sanitaria globale. “C’è la possibilità di estendere la scadenza dei programmi se necessario, a seconda dell’impatto della Covid-19”, ha spiegato Kuroda nel corso di una conferenza stampa a margine di un incontro con personalità del mondo dell’impresa a Osaka oggi, 23 settembre. Il governatore ha anche ribadito la determinazione della Boj a coordinarsi con il governo per far fronte agli ostacoli esterni alla ripresa economica del paese, a cominciare dalle tensioni protezionistiche tra Stati Uniti e Cina. (segue) (Git)