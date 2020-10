Giappone: disoccupazione in aumento al 3 per cento nel mese di agosto (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la forte contrazione registrata nel secondo trimestre del 2020, legata in particolare al crollo del volume delle esportazioni (meno 18,5 per cento) e dei consumi privati (meno 8,2 per cento), l’economia del Giappone dovrebbe assistere a una solida crescita nel prossimo trimestre, pari al 4,5 per cento rispetto al periodo aprile-giugno. Lo indica l’agenzia di rating Fitch nel suo ultimo Global economic outlook. La contrazione del Pil giapponese nel secondo trimestre 2020 è stata pari al 7,8 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo, in linea con le aspettative del rapporto pubblicato lo scorso giugno. A pesare, in particolare, sono stati lo stato d’emergenza nazionale imposto nel periodo aprile-maggio e il collasso della domanda da parte dei principali partner commerciali. A partire da luglio, poi, vi è stata una recrudescenza dei casi di contagio da coronavirus, superiori al livello registrato nel periodo aprile-maggio. Tuttavia, gli ultimi dati mostrano un drastico calo del numero di pazienti con sintomi gravi e un recente declino delle nuove infezioni. Alcune delle restrizioni imposte nel corso dell’estate, inoltre, sono già state nuovamente sospese. (segue) (Git)