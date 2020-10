Giappone: disoccupazione in aumento al 3 per cento nel mese di agosto (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, Fitch prevede un rimbalzo del Pil del 4,5 per cento nel terzo trimestre 2020, sebbene inferiore a quello atteso a giugno. La produzione industriale e il volume delle esportazioni hanno già fatto registrare una forte crescita nel mese di luglio. La ripresa dovrebbe successivamente rallentare, in particolare a causa dei deboli investimenti aziendali. Nel complesso, per il 2020 Fitch stima una contrazione del Pil del 5,3 per cento, superiore di 0,3 punti percentuali rispetto a quella prevista a giugno. In questo quadro, le dimissioni del premier Shinzo Abe per ragioni di salute aumentano l’incertezza politica in vista delle prossime elezioni generali, in programma nell’ottobre del 2021, nonostante non siano previsti cambiamenti radicali alle attuali politiche da parte del successore, che sarà scelto tra i leader del Partito liberaldemocratico (Ldp). (Git)