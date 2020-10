Giappone: coronavirus, lo Stato somministrerà il vaccino gratuitamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone rischia un nuovo aumento dei contagi causati dalla pandemia di coronavirus, nonostante il graduale miglioramento del quadro generale dallo scorso luglio. L’avvertimento è stato lanciato il 24 settembre, da un gruppo di esperti in virologia consulenti del ministero della Salute giapponese. Gli esperti hanno avvertito che il tasso di riduzione delle nuove infezioni ha segnato un rallentamento, e che in alcune regioni la situazione è anzi peggiorata. Nell’arco dei sette giorni sino al 22 settembre il paese ha registrato un totale di 3.287 contagi, in calo rispetto ai 3.731 della settimana precedente. Gli esperti segnalano anche un aumento del tasso di riproduzione effettivo, ovvero il numero di soggetti statisticamente contagiabili da una persona infetta. Dall’inizio di settembre i casi di contagio sono aumentati a Miyagi, Gunma e Chiba, e segnali di un peggioramento della situazione interessano anche Kyoto e Osaka. A Tokyo un nuovo focolaio è stato isolato presso uno stabilimento per la lavorazione degli alimenti, dove ben 78 dipendenti sono risultati positivi al coronavirus. (segue) (Git)