Usa: Trump ribadisce condanna di ogni forma di suprematismo bianco

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito ieri, primo ottobre, la propria condanna nei confronti di ogni forma di suprematismo bianco, mentre proseguono le polemiche per la sua esitazione nel pronunciare tale condanna durante il primo dibattito presidenziale, lo scorso 29 settembre. “L’ho detto più volte, ma lasciate che lo chiarisca di nuovo: condanno (il Ku Klux Klan). Condanno tutti i suprematisti bianchi. Condanno i Proud Boys. Non so molto dei Proud Boys (il gruppo di destra che gli era stato chiesto di condannare durante il dibattito), non ne so praticamente nulla. Ma li condanno”, ha detto Trump nel corso di una intervista a “Fox News”. (Nys)