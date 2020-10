Israele: Grippo, inaccettabile sostegno Municipio II a manifestazione Bds

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valentina Grippo, vicepresidente commissione Cultura Regione Lazio, in una nota dichiara: "Voglio tornare senza ambiguità sulla vicenda del patrocinio che la presidenza del II Municipio ha voluto dare alla manifestazione Falastin – Festival della Palestina, nel cuore della mia San Lorenzo, iniziativa che vede la presenza del movimento di boicottaggio di Israele (Bds): una vicenda grave in sé e gravissima per il suo valore simbolico, che dispiace per la superficialità con cui sembra esser stata trattata". "Il Municipio II - aggiunge Grippo - è un territorio di pace e riconoscimento tra tutti, lontano dalla cultura dell'odio, e questo passaggio lascia un'ombra che i nostri cittadini non meritano. In queste ore sono tante le persone che mi hanno scritto attonite per chiedere chiarimenti che francamente fatico a dare. Ci sono stati molti giorni e molti suggerimenti, inclusi quelli della sottoscritta, rivolti alla presidenza del Municipio, per ritirare il patrocinio, quindi salta anche l'alibi della ignoranza e superficialità, che comunque chi siede nelle istituzioni non può avere. Forze politiche, associazioni, cittadini hanno ricevuto rassicurazioni e poi sono state ignorate". (Com)