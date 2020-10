Coronavirus: Amendola, nessun abuso sullo stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo stato d'emergenza non c'è nessun abuso, c'è solo la massima attenzione, prevista dal codice della Protezione civile. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ospite della trasmissione Otto e mezzo su "La7". "Dobbiamo tenere alta l'attenzione ed essere pronti e flessibili per intervenire in maniera emergenziale garantendo la sicurezza e la protezione dei cittadini, seguendo sempre le indicazioni della comunità scientifica", ha dichiarato Amendola. "Quando quest'estate abbiamo visto che c'erano scelte che non andavano bene, siamo tornati sui nostri passi - ha osservato Amendola -. Il ministro della Salute Speranza è uno che parla poco ma agisce molto. E invece, quando sono arrivato stamattina in Belgio, ho scoperto che hanno tolto l'obbligo delle mascherine per strada, il che mi ha un pò sorpreso". (Res)