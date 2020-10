Nagorno-Karabakh: Di Maio rilancia impegno per negoziati Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro dei suoi contatti con le parti, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il ministro degli Affari Esteri azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, incentrato sugli scontri in corso in Nagorno-Karabakh. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro Di Maio ha espresso profonda preoccupazione per l’intensità degli scontri, che hanno già causato numerose vittime, anche civili. Il titolare della Farnesina ha sottolineando la necessità di un cessate il fuoco immediato per preservare la popolazione da ulteriori sofferenze e scongiurare un’ulteriore escalation e la destabilizzazione dell’intera Regione. Di Maio ha rimarcato l’impegno dell’Italia per rilanciare i negoziati in ambito Osce attraverso la mediazione del Gruppo di Minsk. Il ministro Di Maio ha osservato come l’attuale crisi militare dimostri l’insostenibilità dello status quo e la necessità di un ritorno delle parti al negoziato, sotto l’egida dei co-presidenti, senza precondizioni e con serio impegno. Solo una soluzione negoziata potrà garantire stabilità e pace ai due Paesi. (Com)