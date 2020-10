Armenia-Israele: Erevan richiama l'ambasciatore causa vendita armi all'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Armenia ha richiamato l'ambasciatore in Israele per consultazioni sulla presunta vendita di armi da parte dello stato ebraico all'Azerbaigian. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Erevan, Anna Naghdalyan. "Il modo di agire di Israele non è accettabile. Il ministero ha dovuto richiamare l'ambasciatore in Israele", ha dichiarato la portavoce parlando ai giornalisti in una conferenza stampa. Secondo Naghdalyan, Israele avrebbe fornito "armi ultra-moderne" all'Azerbaigian: "E' inaccettabile per noi, specialmente ora, nel mezzo di un aggressione dell'Azerbagian con il sostegno della Turchia", ha detto. (Res)