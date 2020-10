Germania-Italia: sottosegretario Merlo, carta d'identità elettronica disponibile per italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'impegno del governo per quanto riguarda la Carta d'identità elettronica – Cie per gli italiani all'estero. Da oggi, primo ottobre, il servizio – molto atteso dagli italiani nel mondo - è disponibile sia in Germania, dove risiedono circa 600 mila connazionali regolarmente iscritti all'Aire, che in Lussemburgo. Lo annuncia sui social network il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo. Il senatore Merlo, fondatore e presidente del Maie – Movimento Associativo Italiani all'Estero, ricorda inoltre che, per quanto riguarda in particolare la Germania, la carta d'identità elettronica sarà disponibile nelle sedi di Berlino, Colonia, Dortmund, Francoforte, Friburgo, Hannover, Monaco di Baviera, Stoccarda. "La Cie non è soltanto un documento di viaggio, ma uno strumento fondamentale per interagire via web con l'amministrazione pubblica italiana", spiega il Sottosegretario alla Farnesina, il quale assicura: "Continua senza pausa l'impegno del governo affinché la Cie possa essere disponibile molto presto in tutta Europa e in un prossimo futuro nel mondo intero". (Com)