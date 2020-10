Coronavirus: New York, riaprono le scuole medie e superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole medie e superiori di New York hanno riaperto oggi, completando la riapertura di 1.600 scuole nella prima grande città degli Stati Uniti da quando è iniziata la pandemia di coronavirus. Lo riporta il sito "Politico". Ma il sindacato degli insegnanti ha avvertito che le scuole non hanno ancora il personale di cui hanno bisogno per iniziare efficacemente le lezioni, e il sindaco Bill de Blasio si è rifiutato di dire quanti educatori la città ha assunto per affrontare la carenza. Sono 1.300 i nuovi casi di contagio da coronavirus rilevati nello Stato di New York, il peggior dato dallo scorso maggio. Circa mezzo milione di studenti sono tornati a scuola questa settimana, mentre quasi altrettanti hanno scelto di rimanere a casa e di seguire tutte le lezioni online. Secondo un'ordinanza municipale, le scuole chiuderanno se il tasso di test positivi della città raggiungerà il 3 per cento in media in 7 giorni.(Nys)