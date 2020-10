M5s: Di Battista, qualcuno ha paura che diventi il capo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Di Battista, intervistato da Piazzapulita su La7, ha affermato: "Io non sono uno che vuole tornare all'opposizione. Io vorrei che il Movimento governasse sempre. Fico, Di Maio, parlano tutti di gestione collegiale, come tornare ai tempi del direttorio. Ci sono anche alcune persone, riconosco per esempio Nicola Morra e altri, che sono da sempre contrarie al capo politico. Altre persone in questo momento spingono per la leadership collegiale perché c'è il pericolo che possa diventare io. Questa è la verità". (Rin)