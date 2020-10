Usa: il governo federale potrà sequestrare i diritti d'autore del memoir di Edward Snowden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti potrà sequestrare 5,2 milioni di dollari di diritti d'autore e altri profitti dalla pubblicazione del libro di memorie di Edward Snowden, "Permanent Record". A stabilirlo è la sentenza di una corte federale statunitense. Lo ha annunciato il dipartimento di Giustizia Usa, in una nota. La decisione della corte è arrivata in risposta ad una causa intentata dal governo contro Snowden l'anno scorso per aver violato gli accordi di non divulgazione da lui firmati con la Cia e la Nsa. La causa sosteneva che Snowden aveva pubblicato le sue memorie senza essere stato sottoposto a revisione prima della pubblicazione di informazioni classificate. La causa ha cercato di recuperare tutti i soldi guadagnati dal libro, ma non ha cercato di limitare la pubblicazione, ha detto il dipartimento di Giustizia.(Nys)