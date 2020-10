Giappone: borsa di Tokyo riapre regolarmente dopo i guasti di sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La borsa valori di Tokyo ha riaperto regolarmente oggi, 2 ottobre, dopo aver sospeso tutte le contrattazioni nella mattinata di ieri, a causa di un problema ai suoi sistemi informatici. L’indice Nikkei ha aperto in leggero rialzo. L’incidente del primo settembre è il peggiore nel suo genere dal 2005, quando un problema simile causò un arresto delle contrattazioni di circa tre ore. Secondo le informazioni comunicate dall’operatore della borsa di Tokyo, Japan Exchange Group Inc, il problema ha interessato in particolare il sistema di trasmissione dei dati di trading; al termine della sessione mattutina di ieri, alle ore 11,30 locali, le contrattazioni erano ancora sospese. Il blocco ha interessato anche Sapporo, Nagoya e Fukuoka, le cui borse locali utilizzano lo stesso sistema di quella di Tokyo. La Tokyo Commodity Exchange non è interessata dal problema, e i future scambiati sulla borsa di Osaka sono gestiti da un sistema separato, che ha continuato a funzionare regolarmente. (Git)