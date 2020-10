Roma: camion si ribalta sul Gra, temporaneamente chiusa corsia altezza Appia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un camion si è ribaltato sul Grande raccordo anulare di Roma, carreggiata intera, altezza uscita Appia, in prossimità della galleria. Il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Nessuno è rimasto ferito, né altre auto sono state coinvolte nel sinistro. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma e un'auto gru per le operazioni di rimozione del mezzo pesante. Presenti anche pattuglie della polizia stradale, il personale medico del 118 e l'auto medica. Per le operazioni del caso è stata chiusa traffico la corsia del Gra interessata. Terminato l'intervento la circolazione è tornata alla normalità. (Rer)