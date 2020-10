Coronavirus: Boccia a Regioni, riattivato comitato operativo Protezione Civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al solo scopo preventivo il ministero degli Affari regionali ha comunicato nella giornata di oggi alle Regioni che si riattiva il comitato operativo quotidiano in Protezione civile con tutte le regioni per monitorare quotidianamente ogni esigenza territoriale legata al Covid-19. Come sempre sarà garantita la massima vicinanza del governo a tutte le Regioni". E' quanto avrebbe detto il ministro Francesco Boccia, arrivando a Lucera (Foggia) per i ballottaggi, rispondendo a chi gli chiedeva un parere sull'aumento dei contagi. (Rin)