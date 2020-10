Armenia: ministero Difesa, S-300 abbattono drone azerbaigiano nei pressi di Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità di difesa aerea S-300 dell'Armenia hanno abbattuto un drone azerbaigiano nei cieli della provincia di Kotayk, nei pressi della capitale Erevan. E' quanto riferito dalla portavoce del ministero della Difesa armeno Shushan Stepanyan, sulla sua pagina Facebook. “La difesa aerea è in funzione, state calmi. I missili di difesa aerea a volte fanno molto rumore, non preoccupatevi. La difesa aerea funziona in modo efficace”, ha scritto Artsrun Hovhannisyan, altro rappresentante del dicastero della Difesa, su Facebook nel tentativo di tranquillizzare la popolazione. (Rum)