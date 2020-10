Usa: più di 50 ex funzionari della sicurezza nazionale repubblicani appoggiano Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 50 ex funzionari della sicurezza nazionale del Partito repubblicano statunitense hanno scelto di appoggiare il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden. Lo riporta il sito "The Hill". Il gruppo, chiamato Ex funzionari della sicurezza nazionale repubblicani per Biden, ha appoggiato Biden per la prima volta in agosto, con 70 membri. Ieri altre 56 persone si sono unite al gruppo, portando il totale dei loro membri a circa 130 persone. Questi funzionari si uniscono a diversi altri gruppi del Gop e a personalità politiche che hanno dato il loro sostegno a Biden. Separatamente, anche un gruppo bipartitico di 489 ex funzionari della sicurezza nazionale ha appoggiato Biden la scorsa settimana. Il nuovo gruppo di ex funzionari che hanno dato il loro sostegno a Biden, secondo quanto riferito, comprende: Greg Brower, un ex vicedirettore dell'Fbi; Larry Pfeiffer, un ex capo di stato maggiore della Cia; e Alden Munson, ex vicedirettore dei servizi segreti nazionali.(Nys)