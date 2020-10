Coronavirus: Usa, almeno 19.816 contagi tra i dipendenti Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon ha contato 19.816 casi presunti o confermati di Covid-19 tra i suoi circa 1,37 milioni di dipendenti di Amazon e Whole Foods Market negli Stati Uniti tra il 1° marzo e il 19 settembre, secondo quanto riportato dal sito "Axios". La società ha dichiarato che il tasso di infezione tra i dipendenti è stato inferiore al previsto, osservando che "abbiamo introdotto o modificato oltre 150 processi per garantire la salute e la sicurezza dei nostri team", secondo una dichiarazione. Le modifiche includono la distribuzione di oltre 100 milioni di mascherine, l'implementazione di controlli della temperatura nei siti in tutto il mondo, l'imposizione di procedure di pulizia potenziate in tutti i nostri siti e l'introduzione di ampie misure di distanziamento sociale per ridurre il rischio per i nostri dipendenti", fa sapere la società. Amazon ha notato che sta conducendo migliaia di test di coronavirus al giorno e spera di arrivare a 50 mila test al giorno in 650 strutture entro novembre. Il colosso della distribuzione online ha detto che il tasso di infezione tra i dipendenti è stato inferiore del 42 per cento rispetto al "tasso di popolazione generale" negli Stati Uniti, aggiungendo che se i tassi di infezione fossero stati gli stessi, il suo numero totale di casi avrebbe raggiunto i 33.952.(Nys)