Amministrative: Zingaretti su candidato Roma chiede a vertici Pd ma sembra appello a Sassoli (2)

- "Faccio appello alla dirigenza democratica - ha proseguito Zingaretti - a sentire il dovere civico e morale e ad avere la forza di rappresentare una scossa al riformismo italiano. Il prossimo sindaco di Roma sarà l'unica certezza dei prossimi 5 o 10 anni". Per la scelta del candidato a sindaco di Roma Zingaretti ha chiarito quindi che "chiederà a una parte della dirigenza democratica di farsi promotrice di un cambiamento e di dare un segnale" ma non ha escluso l'ipotesi delle primarie: "Se le condizioni non ci saranno tra fine dicembre e inizio gennaio faremo le primarie - ha detto -. Dobbiamo ridare a Roma il diritto di sognare, lo può fare una grande alleanza di partiti e associazioni. Sono certo che un grande segnale dalla politica verrà". Il segretario del Pd ha poi ribadito nessun appoggio alla sindaca Virginia Raggi che ha lanciato la sua ricandidatura ormai mesi fa e ha concluso: "Sulla scelta del candidato sindaco per Roma non credo che siamo in ritardo, non mi sovviene nessun nome in qualunque città per le elezioni del 2021. A fine del ciclo 2020 parleremo dei candidati per le elezioni del 2021". (Rer)