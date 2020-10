Ecuador: Pil crolla del 12.4 per cento nel secondo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) dell'Ecuador è diminuito del 12,4 per cento nel secondo trimestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. Si tratta del calo trimestrale maggiore dal 2000. Lo riferisce la Banca centrale dell'Ecuador (Bce) evidenziando che sospensione delle attività produttive nel paese a causa della pandemia di coronavirus ha influenzato negativamente l'economia ecuadoriana. Il Pil ha raggiunto i 15,7 miliardi di dollari. In particolare, secondo la Bce il calo del Pil causato dagli impatti della pandemia è dovuto alla diminuzione del 18,5 per cento degli investimenti (investimenti fissi lordi), dalla diminuzione del 15,7 per cento delle esportazioni di beni e servizi, dalla riduzione della spesa per consumi finali delle famiglie dell'11,9 per cento e dalla contrazione del 10,5 per cento della spesa per consumi delle amministrazioni pubbliche. Di contro, le importazioni di beni e servizi, che per loro natura fanno diminuire il Pil, sono state inferiori del 20,8 per cento rispetto a quelle registrate nello stesso periodo del 2019. Tuttavia La Bce sottolinea che la flessione registrata in Ecuador è stato inferiore rispetto a quella verificata in altri paesi della regione nel secondo trimestre del 2020, come il Cile (14,1 per cento), Colombia (15,7 per cento), Messico (-18,7 per cento), Argentina (-19,1 per cento) e Perù (-30,2 per cento). (Res)