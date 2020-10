Usa: dipartimento di Stato, elogi all'Italia per il rimpatrio dei combattenti per l'Isis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti elogiano il governo italiano per "l'importante esempio che continua a dare" nel rimpatrio e nell'incriminazione dei propri cittadini loro cittadini che si sono recati in Siria e in Iraq per sostenere l'Isis. A dirlo è il dipartimento di Stato Usa, in una nota. Gli Stati Uniti elogiano in particolare il governo italiano per aver rimpatriato i quattro figli di un cittadino italiano combattente per l'Isis, "che ora hanno la possibilità di una vita migliore in Italia". "Il rimpatrio e il perseguimento dei terroristi è il modo più efficace per impedire loro di tornare sul campo di battaglia. L'Italia ha dimostrato il suo costante impegno in questo approccio", si legge nel comunicato. Gli Stati Uniti ringraziano anche le forze democratiche siriane per il loro "enorme contributo alla sconfitta del califfato dell'Isis. (Nys)