Onu: Conte, rafforzare diritti delle donne sarà priorità presidenza italiana del G20

- Nonostante gli enormi progressi degli ultimi anni, c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere l'uguaglianza di genere e per rafforzare il ruolo delle donne nei nostri paesi. Lo ha sottolineato il premier, Giuseppe Conte, intervenendo in video conferenza all'evento di alto livello per il 25mo anniversario della quarta conferenza mondiale sulle donne. "In questa crisi senza precedenti - ha osservato Conte -, le donne hanno recitato un ruolo vitale in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Lo hanno fatto come operatrici sanitarie, scienziate e ricercatrici, pilastri della famiglia e delle comunità. Per esempio, in Italia le ricercatrici donne sono state le prime ad isolare il virus del Covid-19". Il premier ha d'altra parte riconosciuto che le donne sono state anche colpite in maniera "sproporzionata" dalla pandemia, che ha aumentato le "vulnerabilità" alle quali sono esposte a livello socio-economico. (segue) (Pav)