Anziani: Ascani, non dimentichiamoci del loro ruolo essenziale

- "Il nostro futuro si fonda sulle radici del passato. E oggi, in occasione della Giornata Internazionale delle persone anziane, è giusto ricordare quel legame che intercorre fra generazioni, a maggior ragione in un anno difficile come questo, che ha visto nel mondo diffondersi una pandemia che ha colpito proprio loro che sono i più fragili". Lo ha scritto su Facebook la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani. "La nostra comunità, come ha ricordato il presidente Mattarella nel suo messaggio, si basa sull’apporto delle diverse generazioni, quindi anche nella funzione esperienziale degli anziani, nel loro supporto e nel contributo che danno quotidianamente al nostro Paese - ha aggiunto -. Non dimentichiamoci, mai, del ruolo essenziale che svolgono, così come delle loro fragilità". (Rin)