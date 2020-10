Nagorno-Karabakh: ministero Esteri Azerbaigian, Armenia mette a rischio giornalisti stranieri organizzando visite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia organizza visite per i giornalisti stranieri nel territorio dove si svolgono operazioni militari, mettendo in pericolo la vita dei giornalisti e violando gravemente il diritto internazionale umanitario. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian, in una nota diffusa dopo che i mezzi di comunicazione armeni hanno dato informazioni sul ferimento nel Nagorno-Karabakh di due giornalisti del quotidiano francese "Le Monde". "Ricordiamo che il 27 settembre 2020 il ministero della Difesa della Repubblica dell'Azerbaigian ha dichiarato ufficialmente che, a differenza dell'occupante Armenia, l'esercito dell'Azerbaigian, attenendosi alle disposizioni dei requisiti del diritto internazionale umanitario, comprese le Convenzioni di Ginevra, non prende di mira la popolazione e le strutture civili", si legge nella nota diffusa da Baku secondo cui "consentire deliberatamente l'accesso di giornalisti stranieri nelle zone di pericolo, dimostra in modo chiaro che il governo dell'Armenia sta ignorando i suoi obblighi di garantire la sicurezza dei giornalisti e che sta utilizzando i giornalisti stranieri per i propri scopi di propaganda". "Invitiamo i giornalisti stranieri ad ottenere in primo luogo l'autorizzazione da parte dell'Azerbaigian, per una visita nella regione azerbaigiana del Nagorno Karabakh e nei distretti adiacenti, in entrambi i casi sotto occupazione militare da parte dell'Armenia", conclude il ministero degli Esteri azerbaigiano.(Com)