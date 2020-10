Italia-Germania: Di Maio riceve premier Nord-Reno Vestfalia Laschet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricevuto oggi in Farnesina Armin Laschet, primo ministro del Land Nord-Reno Vestfalia e candidato alla presidenza della Cdu. Lo riferisce una nota della Farnesina.Il ministro ha innanzitutto ringraziato Laschet per la generosità e l’aiuto ricevuti dalla Germania e dal Nord Reno Vestfalia durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria: il land ha infatti ospitato nelle terapie intensive dei propri ospedali numerosi pazienti italiani. I due interlocutori hanno quindi concordato sulla possibilità di lavorare per rafforzare ulteriormente le relazioni economico-commerciali tra Italia e Nord Reno Vestfalia, uno dei Lander con i quali il nostro interscambio bilaterale è più elevato, contrastando così gli effetti negativi della crisi economica causata dal Covid. Sono state discusse le principali questioni dell’attualità europea: i due interlocutori hanno convenuto sulla necessità che il Recovery Fund possa rappresentare anche un elemento di trasformazione dell’economia europea, per renderla più competitiva, digitale, sostenibile ed inclusiva e di come esso possa promuovere collaborazioni industriali anche tra Italia e Germania, segnatamente con il Nord Reno Westfalia. E’ stato anche toccato il tema della gestione della migrazioni secondo una logica di responsabilità e solidarietà, parallelamente a una maggiore collaborazione con i Paesi di origine e transito. Il ministro Di Maio ha ricordato come il rafforzamento delle responsabilità degli Stati nella gestione dei flussi migratori deve andare di pari passo con un aumento della solidarietà tra i partner europei. Il colloquio ha offerto anche l’occasione di uno scambio sulla necessità di rafforzare la sostenibilità delle politiche ambientali anche nel quadro europeo. (Com)