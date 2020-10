Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- Virginia Raggi, sindaco di Roma, interviene alla 20esima Festa degli Alberi nelle scuole.Istituto tecnico agrario Emilio Sereni, via Prenestina,1395 (ore 9:30)Virginia Raggi, sindaco di Roma, interviene alla cerimonia in occasione della "Festa dei nonni".Piazza del Campidoglio (ore 11)- Virginia Raggi, sindaco di Roma, presenta insieme alle associazioni di categoria il bollino #RomeSafeTourism e le strategie di rilancio del turismo di Roma Capitale.Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 14) (segue)(Rer)