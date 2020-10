Usa: Bolton, a rischio la partecipazione alla Nato se Trump dovesse essere rieletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa bianca, pensa a che ci sia un "rischio molto reale" che gli Stati Uniti si ritirino dalla Nato se il presidente Donald Trump dovesse dovesse vincere un secondo mandato. In un'intervista al "Times Radio Thursday", Bolton ha detto che un "guardrail politico" è l'unica cosa che ha impedito agli Stati Uniti di ritirarsi durante il primo mandato di Trump. "Non è che l'abbiamo convinto che la Nato è in realtà un'alleanza piuttosto buona, ma ha appena che non poteva superare il limite e chiedere il ritiro... una volta rieletto, quel guardrail politico, se non sarà scomparso del tutto, diminuirà sostanzialmente". Ha aggiunto che, se rieletto, "[Trump] non dovrà preoccuparsi più di tanto della ricaduta politica degli Stati Uniti, e quindi i suoi istinti o le sue inclinazioni hanno libero sfogo". Durante la sua presidenza Trump ha minacciato "gravi conseguenze" e che gli Stati Uniti "andranno per la loro strada" se i membri della Nato non riusciranno a riequilibrare i contributi dei paesi membri. Prima di essere eletto e durante le prime fasi della campagna elettorale del 2016 ha descritto l'alleanza come "obsoleta" - anche se in seguito ha moderato la sua retorica e ha confermato di restare nell'alleanza.(Nys)