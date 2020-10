Usa-Italia: Pompeo sdrammatizza mancato incontro Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha ribadito che c'è una comunione di intenti tra gli Stati Uniti e il Vaticano, nonostante il mancato incontro con Papa Francesco, in particolare sulle violazioni dei diritti umani compiute dal Partito comunista cinese: "si sta comportando in modi che ricordano quello che è successo solo nei secoli passati... Li abbiamo visti opprimere non solo gli uiguri musulmani, ma anche cristiani, cattolici, Falun Gong, persone di tutte le fedi. So che la Chiesa cattolica, il Vaticano, la Santa Sede hanno tutti a cuore questi problemi. Li abbiamo esortati ad avere una visione più forte, ad esprimere la loro testimonianza morale contro queste depredazioni che si stanno verificando in Cina", ha detto Pompeo in un'intervista con l'emittente "Fox News" durante la visita a Roma. Riguardo ai dissidi col papa: "È un uomo impegnato - ha risposto Pompeo - e spero di avere la possibilità di incontrarlo di nuovo tra non molto".(Nys)