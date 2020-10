Coronavirus: Boccia, Italia modello per tutela salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia nella gestione del Covid-19 è diventata "un modello per la tutela della salute". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, a Lucera (Foggia), dove ha partecipato a un'iniziativa in sostegno del candidato del Pd ai ballottaggi, Fabrizio Abate. "E oggi ce lo riconoscono anche all'estero - ha sottolineato -. Prima vengono salute e vita, poi sarà naturale rilanciare economia e lavoro. La coesione sociale viene sempre prima del liberi tutti. La solidarietà è il nostro patrimonio collettivo e di questo dovremmo esserne sempre orgogliosi". (Com)