Qatar-Italia: prosegue visita vice ministra Sereni, focus su sicurezza e temi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, la vice ministra ha inoltre incontrato il sottosegretario al Lavoro Mohammed Hassan Al Obaidy e il Capo dell’Ufficio locale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) Houtan Homayounpour per conoscere nel dettaglio le recenti riforme per la tutela dei lavoratori stranieri presenti nel Paese. “Il Qatar - ha dichiarato Marina Sereni - è stato il primo Paese della regione a introdurre un salario minimo non discriminatorio per i lavoratori stranieri e soprattutto ha abolito l’obbligo di autorizzazione del datore di lavoro per il cambio di impiego, conosciuto come la ‘kafala’, un sistema che consentiva un rigido controllo del datore sui lavoratori, storicamente presente nell’area del Golfo. Si tratta di una svolta molto importante per il mercato del lavoro locale, che crea nella regione un precedente positivo su un tema sensibile nel dialogo sui diritti umani”. (Com)