Ue: Laschet (Cdu), serve coesione sia su aspetti finanziari che migratori

- Serve un’Europa "coesa e solidale" sia per quanto riguarda gli aspetti finanziari che per le questioni migratorie. Lo ha detto il primo ministro della regione del Nord Reno-Vestfalia, Armin Laschet, nel suo intervento all’evento organizzato dall’ambasciata tedesca in Italia in occasione del 30mo anniversario della riunificazione della Germania. “E’ importante che usciamo insieme ora dalla pandemia”, ha dichiarato Laschet, candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), secondo cui noi in Europa possiamo essere forti "solo se tutti tornano forti" e per questo è stato necessario fare debito comune. “Più Europa”, secondo Laschet è necessaria sia per gli aspetti finanziari che per le questioni migratorie in quanto “chi tocca il suolo italiano” arriva in Europa per cui “serve politica d’asilo comune”. (Pav)