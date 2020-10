Cina-Vaticano, Parolin: "L'accordo sarà rinnovato e rimarrà segreto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Santa Sede e Cina sulla nomina dei vescovi sarà rinnovato e rimarrà segreto. Lo ha chiarito il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della presentazione del libro "La tunica e la tonaca" di padre Enzo Fortunato. "Finché sarà ad experimentum questo accordo rimarrà segreto. Per i prossimi due anni, questa è la richiesta, dovrebbe continuare come è stato fatto finora. Si spera che continui a funzionare, che funzioni ancora meglio rispetto a quello che è stato fatto finora e che quindi si possa procedere a nominare vescovi per le diocesi vacanti della Cina", ha dichiarato il cardinale. Parolin ha anche definito "cordiale" l'incontro di oggi con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, sottolineando tuttavia che le posizioni restano "distanti"."Abbiamo avuto un colloquio cordiale, in cui lui ha espresso le ragioni per le quali ha fatto questi interventi", ha detto Parolin in riferimento al recente articolo di Pompeo sulla rivista neo-con "First things", nel quale il capo della diplomazia di Washington ha chiesto alla Chiesa cattolica di non rinnovare lo storico accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi. "Noi abbiamo spiegato le ragioni per cui intendiamo avanti per la strada che abbiamo già percorso. Le posizioni rimangono distanti. Lo scopo non era neppure quello di avvicinare le posizioni. Però mi pare che c’è stato un ragionamento articolato su questo tema, da parte sua almeno si è espressa comprensione soprattutto per il metodo con il quale la Santa Sede si approccia a questi problemi. In fin dei conti cerchiamo tutti la stessa cosa, cerchiamo tutti la libertà religiosa, una vita religiosa per la Chiesa. Noi però ci differenziamo sul metodo, su come raggiungere queste finalità. Allo stesso tempo rivendichiamo da parte nostra una scelta pensata, riflettuta, pregata, una scelta che ha fatto il Papa, quindi la libertà di poter continuare ad andare avanti su questa strada".L’appuntamento è stato il momento “clou” della visita in Italia del capo della diplomazia statunitense, che ieri a Roma ha incontrato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Il segretario di Stato non è stato invece ricevuto da Papa Francesco, ufficialmente per il rifiuto del Pontefice a incontrare personalità politiche di Paesi impegnati in campagna elettorale. Nei giorni scorsi, in un articolo pubblicato sulla rivista neo-con “First things”, Pompeo aveva chiesto alla Santa Sede di non procedere al rinnovo dello storico accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi.I motivi sono stati spiegati dal segretario di Stato ieri in occasione del suo primo impegno romano, un convegno sulla libertà religiosa organizzato questa mattina dall’ambasciata Usa presso la Santa Sede, durante il quale Pompeo ha esortato il Vaticano a unirsi agli Stati Uniti nel denunciare le violazioni e gli abusi in Cina, nella convinzione che la Chiesa cattolica debba essere in prima linea nella lotta per la tutela dei diritti umani. “Dobbiamo sostenere coloro che chiedono la libertà nel nostro tempo”, ha detto il capo della diplomazia statunitense, sollecitando un maggiore impegno da parte della Chiesa a difendere tutti i credenti. “Essere una chiesa 'permanentemente in stato di missione' ha molti significati”, ha detto Pompeo citando le parole di papa Francesco. “Sicuramente uno di questi è essere una Chiesa permanentemente in difesa dei diritti umani fondamentali”, ha aggiunto. All’evento era presente anche l'arcivescovo Paul Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, il quale non ha menzionato la Cina nelle sue osservazioni ma si è limitato a denunciare l'imposizione della “ideologia di genere” (teoria del gender) in Occidente come una violazione della libertà religiosa.Gallagher ha quindi difeso indirettamente l'accordo con la Cina, sostenendo che si tratta di una questione “puramente ecclesiale riguardante le nomine dei vescovi” e non di un accordo politico o diplomatico. Il segretario vaticano ha quindi ribadito che la Santa Sede, in tutti i suoi rapporti diplomatici, “sottolinea l'importanza del dialogo e del rispetto reciproco”. A una domanda sulla possibilità che l'organizzazione unilaterale del simposio sia interpretabile come un tentativo di strumentalizzazione del Papa mentre il presidente Donald Trump è alle battute finali della campagna elettorale, Gallagher ha risposto che “questa è proprio una delle ragioni per cui il Papa non incontrerà Pompeo”. Sul tema il segretario di Stato Usa è tornato nel pomeriggio, durante il punto stampa al termine dell’incontro con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, definendo “folle” l’idea – suggerita da una domanda del “Washington Post” – secondo cui la posizione degli Stati Uniti potrebbe nuocere i diritti dei cattolici cinesi. “Noi lavoriamo per migliorare la vita del popolo cinese e vogliamo che tutte le istituzioni usino il loro potere per far cessare le violazioni dei diritti umani, che in Cina sono particolarmente gravi.La Chiesa cattolica ha un potere enorme, ha la capacità di migliorare la vita della gente e di difendere gli oppressi nel mondo. La nostra missione è questa, prima e dopo le elezioni”, ha spiegato Pompeo facendo riferimento anche al suo articolo pubblicato su “First Things”. In risposta alle parole del segretario di Stato Usa è giunta ieri una nota diramata dall’ambasciata della Cina a Roma, secondo cui Pompeo “ha nuovamente diffamato il Partito comunista cinese, attaccando senza motivo la politica interna della Cina e tentando di destabilizzare i rapporti tra Italia e Cina”. "Pompeo calunnia la Cina con la scusa della tutela dei diritti umani, della libertà di religione e della cyber security. Le sue affermazioni traboccano di pregiudizi ideologici e di ignoranza sulla Cina", si legge in una nota firmata dal portavoce. "I cittadini cinesi, appartenenti a tutti i gruppi etnici, godono oggi di un senso di soddisfazione, felicità e sicurezza senza precedenti. Ci auguriamo che il gracchiante signor Pompeo metta fine al suo show prima possibile", si conclude la nota dell'ambasciata. (Res)