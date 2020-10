Onu: Conte, rafforzare diritti delle donne sarà priorità presidenza italiana del G20 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo imparare le lezioni e trasformare questa crisi in un'opportunità per ridefinire il nostro futuro in un modo più inclusivo", ha dichiarato Conte sostenendo che l'Italia è pronta a rafforzare il ruolo delle donne nel processo decisionale. Citando poi le parole della senatrice Liliana Segre, Conte ha osservato che "il punto di vista femminile è un bene prezioso, che arricchisce la nostra società, la sua immagine, l'insieme delle possibilità e delle alternative". Conte ha quindi assicurato che l'adozione di misure nell'ottica del rafforzamento dei diritti delle donne sarà un tema centrale nella prossima presidenza italiana del G20 in programma nel 2021. (Pav)