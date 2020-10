© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simone Foglio, consigliere al Municipio Roma VIII e membro del direttivo romano della Lega, in una nota dichiara: "Congratulazioni a Lorenzo Tagliavanti riconfermato all'unanimità presidente della Camera di commercio di Roma". "La sua competenza ed esperienza - aggiunge - saranno fondamentali per rinforzare e rilanciare il tessuto economico e produttivo della nostra città. Auguri sinceri di buon lavoro". (Com)