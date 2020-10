Pomezia: comune aderisce a campagna "Nastro rosa" Airc, illuminata di rosa la Torre Civica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Pomezia sostiene la campagna "Nastro rosa" della Fondazione Airc. Da questa sera la Torre Civica si accenderà di rosa per la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno, la neoplasia più diffusa nel genere femminile, riguarda una donna su nove nell’arco della vita, con circa 53.000 nuove diagnosi in Italia solo nel 2019. La Torre Civica di piazza Indipendenza resterà illuminata per tutto il mese di ottobre. "Abbiamo aderito alla campagna 'Nastro rosa' – afferma l’assessore Miriam Delvecchio – perché siamo convinti che sia fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica. Grazie ai costanti progressi medici, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all'87 per cento". "Illuminiamo la Torre Civica, uno dei luoghi simbolo della nostra città – evidenzia il sindaco Adriano Zuccalà – così come faranno molti Comuni italiani. Un segnale di affetto e vicinanza verso tutte quelle donne che stanno combattendo una battaglia importante contro una diagnosi avversa. Sostenere la ricerca sul tumore al seno significa restituire a migliaia di persone i loro progetti di vita". (Com)