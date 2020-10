Coronavirus: Usa, 207.374 morti su 7.255.546 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 207.374 morti su 7.255.546 contagiati. Lo riferisce l'emittente "Cnn", che cita i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Nello Stato di New York i nuovi casi di contagio da coronavirus rilevati sono 1.300, il peggior dato dallo scorso maggio. Lo ha annunciato alla stampa il governatore Andrew Cuomo, secondo cui i test mostrano un tasso di positività dell'1,27 per cento. I ricoveri in ospedale sono stati invece 612 e undici i decessi per Covid-19. Dopo esser stata a lungo epicentro della pandemia negli Stati Uniti, New York ha visto negli ultimi mesi un netto miglioramento della situazione. (Nys)