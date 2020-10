Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presenta nuove tipologie di test per Covid 19 e nuove misure legislative. Partecipa l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.Roma, ospedale Lazzaro Spallanzani, sala multimediale, via Portuense, 292 (ore 11)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino presiede il tavolo straordinario e urgente salute e sicurezza sul Lavoro.Tivoli terme, Grand hotel Duca D'Este, via Nazionale Tiburtina, 330 (ore 9:30)VARIE- Firma dell’atto di indirizzo, nell’ambito della conferenza programmatica, per la proposta di legge sull’ampliamento del parco naturale-archeologico dell'Inviolata, nel comune di Guidonia Montecelio. Saranno presenti: Valerio Novelli (consigliere regionale del Lazio e primo firmatario della proposta di legge), Giuliano Pacetti (consigliere metropolitano con delega all’ambiente), Michel Barbet (sindaco di Guidonia Montecelio).Roma, palazzo Valentini (ore 12) (Rer)