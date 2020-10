Ue: ambasciatore tedesco Elbling, Italia è stata esempio durante crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e gli italiani sono stati un esempio per il resto dell’Europa durante la crisi del Covid-19. Lo ha detto l’ambasciatore tedesco a Roma, Viktor Elbling, nel suo intervento all’evento organizzato dalla rappresentanza diplomatica in occasione del 30mo anniversario della riunificazione della Germania. L’ambasciatore ha parlato dell’evento odierno come di una “festa nazionale europea” che coincide quest’anno con la presidenza di turno tedesca del Consiglio dell’Ue. “Sono stati mesi davvero drammatici, soprattutto in Italia, primo paese occidentale colpito dal virus”, ha dichiarato Elbling citando in particolare il caso di Bergamo. “L’Italia e gli italiani hanno dimostrato grande resilienza, dignità, disciplina e coraggio. Durante il lockdown sono stati un esempio per il resto dell’Europa”, ha dichiarato l’ambasciatore, ricordando d’altra parte l’aiuto tedesco tramite il “ponte aereo” per i pazienti Covid-19 nel pieno dell'emergenza questa primavera. "Abbiamo bisogno di più Europa", ha osservato l'ambasciatore parlando di "solidarietà e sovranità" come dei due valori chiave dell'azione della presidenza di turno tedesca dell'Ue. "Siamo interdipendenti in un mondo che sta cambiando con grande rapidità", ha aggiunto. L'ambasciatore tedesco ha riconosciuto infine l'esigenza di superare l'accordo di Dublino sul fronte dell'immigrazione e di dare seguito al processo di Berlino per mettere fine al conflitto in Libia.(Pav)