- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Turismo Roberta Guaineri partecipa a "1 Year to go – Expo 2020 Dubai". Intervengono Paolo Glisenti, commissario generale dell'Italia a Expo 2020 Dubai; Diana Bracco, presidente Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita Alisei; Marco Simoni, presidente Fondazione Human Technopole; Igor De Biasio, ad Mind-Milano Innovation District; Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano.Area Mind – Milano Innovation District Fondazione Human Technopole - Rho (ore 11.00)Posa dell'opera "Ritratto di parole dedicato a Patrick Zaky", realizzato dall'artista Francesca Grosso, sulla facciata di Palazzo Marino. Il presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolé, l'Ufficio di presidenza e l'associazione InOltre – Alternativa Progressista, presenziano all'evento.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 11.00)REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, interviene al convegno "Il mondo a Tignale per l'accademia del limone".Latteria Turnaria - Oleificio Biologico, via Manzoni, 1 - Tignale/Bs (ore 9.30)CSI Milano insieme all'assessorato regionale Sport e Giovani e in collaborazione con Stefano Tirelli organizza una "Ripartenza da Record": 200 atlete del CSI nel campo allestito in Piazza Città di Lombardia, insieme a personaggi dello sport, delle istituzioni e ai campioni della squadra meneghina Allianz Powervolley, tentano di battere il record di palleggi consecutivi che a oggi appartiene alla città di Alessandria con 151 palleggi. All'iniziativa partecipano l'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi; la campionessa paralimpica Giusy Versace; il pallavolista della "generazione di fenomeni" Andrea Zorzi e la presidente dell' "Associazione Emiliano Mondonico", Clara Mondonico.Piazza Città di Lombardia - Milano (ore 15.30)L'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, partecipa alla quarta edizione del Food&science festival di Mantova.Palazzo della Ragione, piazza Erbe - Mantova (ore 14.00)Teatro Scientifico Bibiena, via Accademia, 47 - Mantova (ore 17.30)VARIEAssemblea ordinaria e straordinaria di Fiera Milano.Centro servizi Rho Fiera Milano, S.S. del Sempione 28 Rho/Mi (ore 11.30)La Cgil Lombardia organizza la presentazione del libro "I frontalieri in Europa. Un quadro storico", di Paolo Barcella. Oltre all'autore, partecipano Elena Lattuada, segretaria generale della CGIL Lombardia; Piero Bassetti, primo presidente della Regione Lombardia; Giangiorgio Gargantini, segretario generale Unia Ticino; Francesco Quattrini, delegato del Governo Cantonale del Ticino per le relazioni esterne e segretario della Regio Insubrica. Con il contributo di Marina Sereni, vice ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale.Società Umanitaria - Sala Facchinetti, via Daverio, 7, ingresso da via San Barnaba, 48 (ore 17.00)Quarta edizione del Food&science festival di Mantova con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e l'europarlamentare Paolo De Castro.Teatro Scientifico Bibiena, via Accademia, 47 - Mantova (ore 17.30)Presidio della rete "Mai più lager-no ai Cpr" contro l'apertura del Cpr di via Corelli.Prefettura, corso Monforte, 31 (ore 18.30)MONZAConferimento del premio "Beato Talamoni".Provincia di Monza e Brianza, via Grigna, 13 (ore 17.00)