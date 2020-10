© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 2 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 10.30 - Palazzo Civico, sala Rossa: presentazione del progetto "Fast-Track City" e firma di adesione della Città al protocollo internazionale della Dichiarazione di Parigi. Interviene l'assessore GiustaREGIONEore 10, San Giorgio Monferrato (AL), Bobst Italia Spa, strada provinciale Casale-Asti 70, l’assessore al Lavoro interviene all'inaugurazione del nuovo stabilimento e del 60esimo anniversario di attivitàore 11 Nizza Monferrato(AT) , Enoteca Regionale di Nizza, il vicepresidente partecipa all’inaugurazione dell’evento "IL NIZZA E'"ore 14.30, Ceva, Unione Montana, via Case Rosse 1, il presidente, l'assessore al Turismo e le 4 Unioni dei comuni del territorio, firmano l'Accordo di Programma denominato "Bike Land".ore 18, Asti, piazza San Secondo, per la rassegna Douja D'Or l'assessore all'Agricoltura partecipa al convegno "Let’s Talk: vino, arte e comunicazione. Un appuntamento digital per parlare dei temi strettamente interconnessi al vino" (Rpi)