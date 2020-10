Roma: assessore Comunità solidale, centri anziani che possono garantire norme possono riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la possibilità di una graduale e controllata riapertura dei Centri sociali anziani secondo l'ordinanza sindacale del 1 luglio 2020, contenente indicazioni utili per la ripresa delle attività, nel rispetto delle condizioni previste dai protocolli sanitari e delle linee guida trasmesse dal dipartimento Politiche sociali il 3 luglio 2020 a tutti i Municipi. "Secondo il Regolamento sul decentramento amministrativo di Roma Capitale - si legge in una nota del Campidoglio - la riapertura dei Centri sociali anziani spetta ai direttori dei Municipi, ai quali l'Amministrazione capitolina ha fornito tutte le specifiche per valutare se e quando riaprire, garantendo la salute dei cittadini che li frequentano, anche con le Linee Guida redatte dalla task force sociale, nelle quali sono espresse in modo completo e dettagliato le misure da adottare per l'apertura in sicurezza". (segue) (Com)