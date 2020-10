Roma: assessore Comunità solidale, centri anziani che possono garantire norme possono riaprire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri sociali anziani "hanno quindi la facoltà di riaprire, nel rispetto delle linee guida di Roma Capitale e dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio n. Z00030 del 17/04/2020, in merito all'obbligo di vaccinazione antinfluenzale degli utenti con età dai 65 anni, necessaria per prendere parte ad attività 'presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione che non consentono di garantire il distanziamento sociale'. L'assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale, ha inoltre monitorato le attività svolte dai singoli Municipi, in previsione della riapertura dei Centri, da cui è emerso che nella maggior parte dei territori sono stati effettuati o sono in corso gli interventi necessari alla riapertura: igienizzazione degli ambienti, manutenzione ordinaria, anche degli sfalci dell'erba, forniture di gel igienizzante, cartellonistica e segnaletica, ma con tempistiche diverse. Varia è anche la situazione in merito all'individuazione del numero massimo di persone che potrebbero frequentare i centri". (segue) (Com)