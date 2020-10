Cina-Vaticano: Parolin, accordo sarà rinnovato e rimarrà segreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Santa Sede e Cina sulla nomina dei vescovi sarà rinnovato e rimarrà segreto. Lo ha chiarito il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della presentazione del libro "La tunica e la tonaca" di padre Enzo Fortunato. "Finché sarà ad experimentum questo accordo rimarrà segreto. Per i prossimi due anni, questa è la richiesta, dovrebbe continuare come è stato fatto finora. Si spera che continui a funzionare, che funzioni ancora meglio rispetto a quello che è stato fatto finora e che quindi si possa procedere a nominare vescovi per le diocesi vacanti della Cina", ha dichiarato il cardinale. Parolin ha anche definito "cordiale" l'incontro di oggi con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, sottolineando tuttavia che le posizioni restano "distanti". (segue) (Res)