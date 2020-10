Cina-Vaticano: Parolin, accordo sarà rinnovato e rimarrà segreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto un colloquio cordiale, in cui lui ha espresso le ragioni per le quali ha fatto questi interventi", ha detto Parolin in riferimento al recente articolo di Pompeo sulla rivista neo-con "First things", nel quale il capo della diplomazia di Washington ha chiesto alla Chiesa cattolica di non rinnovare lo storico accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi. "Noi abbiamo spiegato le ragioni per cui intendiamo avanti per la strada che abbiamo già percorso. Le posizioni rimangono distanti. Lo scopo non era neppure quello di avvicinare le posizioni. Però mi pare che c’è stato un ragionamento articolato su questo tema, da parte sua almeno si è espressa comprensione soprattutto per il metodo con il quale la Santa Sede si approccia a questi problemi. In fin dei conti cerchiamo tutti la stessa cosa, cerchiamo tutti la libertà religiosa, una vita religiosa per la Chiesa. Noi però ci differenziamo sul metodo, su come raggiungere queste finalità. Allo stesso tempo rivendichiamo da parte nostra una scelta pensata, riflettuta, pregata, una scelta che ha fatto il Papa, quindi la libertà di poter continuare ad andare avanti su questa strada". (segue) (Res)