Cina-Vaticano: Parolin, accordo sarà rinnovato e rimarrà segreto (3)

- L’appuntamento è stato il momento “clou” della visita in Italia del capo della diplomazia statunitense, che ieri a Roma ha incontrato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Il segretario di Stato non è stato invece ricevuto da Papa Francesco, ufficialmente per il rifiuto del Pontefice a incontrare personalità politiche di Paesi impegnati in campagna elettorale. Nei giorni scorsi, in un articolo pubblicato sulla rivista neo-con “First things”, Pompeo aveva chiesto alla Santa Sede di non procedere al rinnovo dello storico accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi. (segue) (Res)