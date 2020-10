Cina-Vaticano: Parolin, accordo sarà rinnovato e rimarrà segreto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I motivi sono stati spiegati dal segretario di Stato ieri in occasione del suo primo impegno romano, un convegno sulla libertà religiosa organizzato questa mattina dall’ambasciata Usa presso la Santa Sede, durante il quale Pompeo ha esortato il Vaticano a unirsi agli Stati Uniti nel denunciare le violazioni e gli abusi in Cina, nella convinzione che la Chiesa cattolica debba essere in prima linea nella lotta per la tutela dei diritti umani. “Dobbiamo sostenere coloro che chiedono la libertà nel nostro tempo”, ha detto il capo della diplomazia statunitense, sollecitando un maggiore impegno da parte della Chiesa a difendere tutti i credenti. “Essere una chiesa 'permanentemente in stato di missione' ha molti significati”, ha detto Pompeo citando le parole di papa Francesco. “Sicuramente uno di questi è essere una Chiesa permanentemente in difesa dei diritti umani fondamentali”, ha aggiunto. All’evento era presente anche l'arcivescovo Paul Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, il quale non ha menzionato la Cina nelle sue osservazioni ma si è limitato a denunciare l'imposizione della “ideologia di genere” (teoria del gender) in Occidente come una violazione della libertà religiosa. (segue) (Res)