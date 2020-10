Cina-Vaticano: Parolin, accordo sarà rinnovato e rimarrà segreto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gallagher ha quindi difeso indirettamente l'accordo con la Cina, sostenendo che si tratta di una questione “puramente ecclesiale riguardante le nomine dei vescovi” e non di un accordo politico o diplomatico. Il segretario vaticano ha quindi ribadito che la Santa Sede, in tutti i suoi rapporti diplomatici, “sottolinea l'importanza del dialogo e del rispetto reciproco”. A una domanda sulla possibilità che l'organizzazione unilaterale del simposio sia interpretabile come un tentativo di strumentalizzazione del Papa mentre il presidente Donald Trump è alle battute finali della campagna elettorale, Gallagher ha risposto che “questa è proprio una delle ragioni per cui il Papa non incontrerà Pompeo”. Sul tema il segretario di Stato Usa è tornato nel pomeriggio, durante il punto stampa al termine dell’incontro con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, definendo “folle” l’idea – suggerita da una domanda del “Washington Post” – secondo cui la posizione degli Stati Uniti potrebbe nuocere i diritti dei cattolici cinesi. “Noi lavoriamo per migliorare la vita del popolo cinese e vogliamo che tutte le istituzioni usino il loro potere per far cessare le violazioni dei diritti umani, che in Cina sono particolarmente gravi. (segue) (Res)